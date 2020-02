Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : distingué pour son innovation Cercle Finance • 24/02/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - Philips indique avoir été reconnu, pour la septième année de suite, 'top global innovator' par le fournisseur de données britannique Clarivate Analytics, le Néerlandais figurant dans son rapport 'Derwent Top 100 Global Innovators'. Ce rapport identifie les organisations ayant développé des inventions brevetées 'avec un fort potentiel de commercialisation'. Philips souligne que son programme de R&D de 1,9 milliard d'euros s'est traduit par l'introduction de nombreuses innovations à succès.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -3.66% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +6.65%