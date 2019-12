Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : deux nominations proposées pour le conseil Cercle Finance • 17/12/2019 à 08:14









(CercleFinance.com) - Philips annonce que seront proposées les nominations de Feike Sijbesma et de Peter Löscher comme nouveaux membres de son conseil de surveillance, lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2020. Sous réserve de ces nominations, Feike Sijbesma -actuellement directeur général (CEO) de DSM- deviendra vice-président du conseil aux côtés de la vice-présidente actuelle Christine Poon, dont le troisième mandat doit expirer en 2021.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam 0.00% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +4.11%