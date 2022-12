Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: des tests rassurants dans la thérapie du sommeil information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 10:52









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mercredi que des tests réalisés sur ses dispositifs de thérapie du sommeil DreamStation n'avaient pas révélé de préjudice sensible pour la santé de ses patients.



Chez les appareils de première génération n'ayant pas été exposés à un nettoyage à l'ozone, ces résultats montrent que les émissions de matières particulaires liées à la dégradation de la mousse des machines sont peu susceptibles d'entraîner un préjudice notable pour la santé des patients.



Pour ce qui concerne les composés organiques volatils (COV), là encore, les tests montrent que l'exposition à une mousse dégradée ne devrait pas avoir de conséquences à long terme sur la santé des patients.



Dans un communiqué, Philips précise que ces travaux de recherche ont été conduits par cinq laboratoires indépendants, puis validés par des experts tiers et un comité médical externe.



Le groupe néerlandais note cependant que la Food and Drug Administration (FDA) américaine continue d'évaluer ces résultats et que ses conclusions pourraient différer des siennes.



D'ici à la fin de l'année, Philips estime qu'il devrait avoir produit 90% des dispositifs de remplacement et des kits de réparation nécessaires pour achever son programme d'actions correctives.



Suite à ces annonces, l'action Philips progressait de 2,9% mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +2.87% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +2.10%