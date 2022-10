Philips: des analystes abaissent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 15:04

(CercleFinance.com) - Philips a fourni une mise à jour de ses résultats du troisième trimestre 2022, marqué par des performances financières largement affectées par les difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement qui ont été plus importantes que prévu.



Le chiffre d'affaires du groupe d'électronique médicale devrait s'élever à environ 4,3 milliards d'euros, avec une baisse des ventes comparables d'environ 5%, et l'EBITA ajusté devrait être d'environ 210 millions, soit environ 5% du chiffre d'affaires.



Philips prévoit d'enregistrer une charge hors trésorerie de 1,3 milliard d'euros pour la dépréciation du goodwill de son activité Sleep & Respiratory Care (Philips Respironics).



Jefferies dégrade de 'conserver' à 'sous-performance' son opinion sur Philips avec un objectif de cours ramené de 22 à 11,4 euros, suite à l'avertissement lancé par le groupe néerlandais d'électronique médicale sur ses résultats.



'Nous nous attendons à ce que les coûts de financement plus élevés ralentissent la demande d'investissements en D&T (diagnostics et traitements)', prévient le broker, qui juge en outre 'peu probable que les ventes en soins du sommeil se redressent l'année prochaine'.



Face à l'incertitude qui persiste, Jefferies réduit ses attentes de BPA de 15-30% pour 2022-23 et voit du potentiel pour de nouvelles révisions à la baisse en 2023, ainsi que des risques pour les prévisions à moyen terme.



Tout en maintenant son opinion 'neutre', UBS abaisse son objectif de cours sur Philips de 16,1 à 13,4 euros, une nouvelle cible proche du cours de l'action du groupe d'électronique néerlandais spécialisé dans les technologies médicales.



'Les perspectives affichées par la nouvelle direction nous semblent beaucoup plus pragmatiques et on peut percevoir de la lumière au bout du tunnel, mais nous n'en sommes pas encore là', estime le broker dans le résumé de sa note de recherche.