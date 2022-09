Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - Philips gagne 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Amsterdam, aidé par des propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 16 à 16,4 euros, sur l'action du groupe de technologies médicales.



Dans sa note de recherche, le broker met en avant des attentes qui 'correspondent mieux à la réalité', avec un changement dans le discours de marché pour inclure des risques de litiges et de la FDA, ainsi que des dégradations de 20% des consensus.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +1.60% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +2.10%