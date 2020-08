Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : coopération commerciale avec l'américain Imricor Cercle Finance • 05/08/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Imricor, un fabricant américain d'équipements d'ablation cardiaque sous guidage IRM, a annoncé mercredi un accord de collaboration commerciale avec Philips. Aux termes du partenariat, le spécialiste néerlandais des systèmes médicaux obtiendra les droits non-exclusifs pour revendre le cathéter d'ablation par résonance magnétique d'Imricor en même temps que ses scanners IRM dans les pays européens reconnaissant le marquage CE. 'En travaillant avec Imricor, nous allons pouvoir aider les prestataires de soins de santé à proposer des procédures d'ablation cardiaque guidées par IRM à leurs patients', explique-t-on chez Philips. Le partenariat entre Philips et Imricor remonte initialement à 2010.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.18% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +5.29%