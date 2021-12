Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: contrat de 12 ans avec un hôpital aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé jeudi la signature d'un contrat de 12 ans avec l'hôpital IJsselland, près de Rotterdam, dont il va devenir le partenaire stratégique en matière de technologies dans le domaine médical.



Le spécialiste néerlandais du matériel de santé précise que l'accord porte notamment sur l'achat de systèmes de monitorage des patients et d'appareils de radiographie, dont des scanners et des solutions IRM.



Philips indique qu'il va également collaborer avec le centre hospitalier IJsselland en vue d'étendre la surveillance à domicile des patients, en particulier ceux atteints d'insuffisance cardiaque et de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).





