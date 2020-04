Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : consensus manqué au 1er trimestre Cercle Finance • 20/04/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Philips publie un BPA ajusté des opérations poursuivies en baisse de 38% à 0,18 euro au titre des trois premiers mois de 2020, manquant de trois centimes le consensus, avec une marge d'EBITA ajustée en retrait de près de trois points à 5,9%. Les revenus annuels du groupe néerlandais de technologies pour la santé se sont établis à 4,2 milliards d'euros, en repli de 2% en comparable, tandis que ses prises de commandes en comparable se sont accrues de 23% sur fond de crise sanitaire. Concernant 2020, Philips vise une croissance 'modeste' des revenus en comparable et anticipe une amélioration de sa marge d'EBITA ajustée, mais ne donne pas d'indications plus spécifiques compte tenu de l'incertitude et de la volatilité actuelles.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +4.69% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -9.10%