Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: collaboration avec BSMH aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Philips fait part d'une collaboration stratégique pluriannuelle avec Bon Secours Mercy Health (BSMH), l'un des plus importants systèmes de santé catholiques des Etats-Unis avec 60.000 associés, pour le suivi de ses patients.



Offrant aux cliniciens du BSMH l'accès aux dernières innovations du groupe néerlandais en termes de suivi médical, cette collaboration réduira le fardeau numérique du personnel et lui permettra de consacrer davantage de temps aux patients.



'Le partenariat standardisera le suivi des patients pour les 49 hôpitaux du BSMH, réduisant les coûts à travers un modèle de paiement prévisible et permettant des réinvestissements supplémentaires dans l'innovation', ajoute Philips.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 23,71 EUR Euronext Amsterdam -0,21%