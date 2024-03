Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: collaboration avec AWS en pathologies numériques information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Philips annonce une collaboration étendue avec Amazon Web Services (AWS), la division de services cloud d'Amazon, pour 'répondre aux besoins grandissants pour des solutions de pathologies numériques sûres et évolutives dans le cloud'.



Le groupe néerlandais de technologies médicales utilisera ainsi AWS HealthImaging pour permettre à l'IA et à la recherche à travers le système de santé, de faire progresser l'analyse d'images de pathologies et de simplifier les flux de travail cliniques.





