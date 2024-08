Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: choisi par Carilion Clinic en Virginie information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - Philips annonce avoir été choisi par Carilion Clinic, une organisation de santé à but non lucratif servant plus d'un million de personnes dans les Etats américains de Virginie et de Virginie Occidentale, pour son écosystème de solutions de soins cardiovasculaires.



Ces solutions équiperont la nouvelle maison de soins du Cardiovascular Institute, au sein de la Crystal Spring Tower de Carilion, permettant aux médecins de traiter des patients souffrant de maladies cardiovasculaires complexes plus près de leur domicile.



'Nos solutions cardiovasculaires intégrées renforcent l'expérience des patients et du personnel avec des doses de rayons X et des temps de procédure réduits, pour davantage de temps auprès des patients et pour aider à améliorer les résultats', explique Philips.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 26,46 EUR Euronext Amsterdam +0,08%