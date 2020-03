Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : certaines productions accrues contre l'épidémie Cercle Finance • 23/03/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Le groupe de technologies médicales Philips annonce un accroissement de la production de certains produits et solutions critiques de santé pour aider à diagnostiquer et traiter les patients atteints par le coronavirus. Ainsi, le Néerlandais fait monter en puissance la production de ventilateurs hospitaliers, qu'il prévoit de doubler au cours des huit prochaines semaines pour atteindre un quadruplement vers le troisième trimestre 2020. S'il attend un impact négatif de l'épidémie de coronavirus sur sa performance financière au premier semestre, Philips indique qu'il 'ne peut quantifier l'ampleur et la durée d'un tel impact à ce stade, étant donné la fluidité de la situation'.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -2.21% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -24.43%