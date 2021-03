PHILIPS cède ses appareil domestiques pour 3,7 milliards d'euros

(AOF) - Philips a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour la vente de son activité appareils domestiques (Domestic Appliances) à Hillhouse Capital, une société d'investissement chinoise dont l'objectif est d'aider les entreprises à atteindre une croissance durable à long terme. La transaction valorise l'activité à une valeur d'entreprise d'environ 3,7 milliards d'euros, et devrait être finalisée au troisième trimestre de 2021. À l'issue de la transaction, Philips s'attend à recevoir un produit en espèces après impôts et coûts liés à la transaction d'environ 3 milliards d'euros.

En outre, Philips et Domestic Appliances concluront un accord exclusif de licence de marque pour l'utilisation de la marque Philips et de certaines autres marques d'appareils ménagers de Philips pour la fabrication, la vente et la commercialisation des produits Domestic Appliances dans le monde entier pendant une période de 15 ans, renouvelable selon les termes de l'accord de licence de marque.

Les paiements annuels sur cette période représentent une valeur actuelle nette estimée à environ 0,7 milliard d'euros, soit une valeur totale de l'accord d'environ 4,4 milliards d'euros.

À la suite de l'accord conclu aujourd'hui, l'activité Appareils domestiques sera présentée comme une activité abandonnée dans les états financiers de Philips à partir du premier trimestre de 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.

L'indice de réparabilité entre en vigueur en France

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.