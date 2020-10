Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips-Bond de 32% du bénéfice au T3, porté par les commandes d'équipements de santé Reuters • 19/10/2020 à 08:46









AMSTERDAM, 19 octobre (Reuters) - Le groupe néerlandais des technologies de la santé Philips PHG.AS a annoncé lundi un bond de 32% de son bénéfice d'exploitation au cours du troisième trimestre, une hausse bien plus forte que prévue, la pandémie de coronavirus ayant alimenté la demande d'équipements médicaux nécessaires pour traiter les patients atteints de la maladie. Philips a publié un bénéfice ajusté avant impôt, charges financières et amortissements (EBITA) à 769 millions d'euros pour la période de juillet à septembre, pour un chiffre d'affaires de 4,98 milliards d'euros, en progression de 10% à données comparables. Les résultats annoncés par le groupe dépassent les attentes des analystes qui avaient prévu en moyenne 630 millions d'euros de bénéfice pour un chiffre d'affaires de 4,82 milliards d'euros. La bonne performance du troisième trimestre est principalement due à la hausse de 42% des ventes de la division équipements de santé connectés, centrée sur la fabrication d'appareils médicaux de surveillance et de respirateurs pour les patients atteints du COVID-19. Philips table désormais sur une croissance moyenne de ses ventes de 5% à 6% par an sur la période 2021-2025 et sur une amélioration de la marge ajustée d'Ebita de 60 à 80 points de base chaque année. La société prévoit cependant une "croissance à un chiffre" pour l'exercice 2021, la demande d'équipements pour traiter les patients atteints du COVID-19 devant ralentir. Le groupe compte toujours sur une croissance modérée des ventes et une marge d'EBITA stable pour l'ensemble de l'année 2020. (Bart Meijer, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +2.87% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%