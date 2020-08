Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : autorisation de la FDA pour Onvision Cercle Finance • 25/08/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Philips et B. Braun annoncent avoir reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour Onvision, une solution révolutionnaire de guidage par ultrasons pour un suivi des pointes d'aiguilles en temps réel. Disponible exclusivement sur la dernière version de leur système ultrasons Xperius avec l'aiguille dédiée Stimuplex Onvision, Onvision aide les anesthésistes à placer avec précision la pointe d'aiguille dans le corps pour un blocage nerveux périphérique. En plus de l'autorisation de la FDA, la solution Onvision dispose du marquage CE. Elle est disponible à la vente dans l'Union européenne et au Chili et devrait l'être aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2020.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +1.42% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%