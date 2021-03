Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : arrivée d'un nouveau directeur de la stratégie Cercle Finance • 02/03/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi la nomination de Shez Partovi, un cadre dirigeant en provenance du géant américain de l'Internet Amazon, au poste de directeur de l'innovation et de la stratégie. Ce canadien de 53 ans rejoindra le comité exécutif du spécialiste néerlandais des équipements de santé dès la fin du mois avant de remplacer officiellement Jeroen Tas, l'actuel directeur stratégique, au début du mois de juillet. Au sein d'Amazon, Partovi était responsable du développement des activités d'Amazon Web Services (AWS), la division cloud du groupe, dans les secteurs de la pharmacie, des sciences de la vie et des équipements médicaux. Avant de rejoindre AWS, en 2018, il avait notamment exercé la procession de neuroradiologue, conservant un cabinet jusqu'en 2013. Philips explique que Jeroen Tas a décidé d'alléger ses responsabilité avant un départ programmé en 2022 afin de pouvoir se consacrer plus amplement à ses activités de coaching destinées aux jeunes entreprises numériques.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -0.33% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +13.19%