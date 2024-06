Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: annulation de près de 4,4 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Philips annonce avoir procédé à l'annulation de 4.437.164 de ses propres actions, ramenant ainsi le nombre de titres composant le capital du groupe de technologies médicales à un peu plus de 939,9 millions.



'Les actions annulées ont été acquises dans le cadre du programme achevé de rachats d'actions pour 1,5 milliard d'euros en vue de réduction de capital, qui a été annoncé le 26 juillet 2021', précise le Néerlandais.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 24.07 EUR Euronext Amsterdam -0.12%