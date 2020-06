Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : annulation de plus de 3,8 millions d'actions Cercle Finance • 25/06/2020 à 13:06









(CercleFinance.com) - Philips annonce avoir procédé à l'annulation de 3.809.675 de ses propres actions, titres qui avaient été rachetés dans le cadre d'un programme de rachats d'actions pour 1,5 milliard d'euros entamé au premier trimestre 2019. Le groupe néerlandais de technologies pour le secteur de la santé ajoute que suite à cette opération, son capital social se monte désormais à 178.594.560,60 euros nominalement, et se compose de 892.972.803 actions ordinaires.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +0.46% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +1.71%