Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : annulation de 8,5 millions d'actions Cercle Finance • 27/12/2019 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais spécialisé dans les technologies de la santé Philips a annoncé cette semaine avoir annulé 8,5 millions de ses propres actions. Les actions annulées avaient été acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros qui a débuté au premier trimestre 2019, précise Philips.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +0.22% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +4.11%