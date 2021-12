Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: acquisition de Vesper Medical aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi la signature d'un accord en vue du rachat de Vesper Medical, une société américaine spécialisée dans la fabrication de stents veineux pour les maladies vasculaires périphériques.



Le groupe néerlandais de technologies de la santé explique que l'acquisition de Vesper va lui permettre de renforcer son portefeuille dans le traitement des maladies veineuses profondes.



Les termes financiers de l'opération, qui devrait être finalisée début 2022, n'ont pas été dévoilés.



Dans un communiqué distinct, Philips a également annoncé ce mardi qu'il comptait proposer à ses actionnaires les nominations à son conseil de surveillance de Herna Verhagen, l'actuelle PDG de PostNL, et de Sanjay Poonen, un spécialiste américain de l'informatique notamment passé par VMware.



Leurs nominations seront soumises au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du groupe, prévue en mai 2022.





