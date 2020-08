Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : acquisition d'Intact Vascular Cercle Finance • 27/08/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Philips annonce la signature d'un accord pour acquérir Intact Vascular, société américaine développant des appareils médicaux pour procédures vasculaires périphériques mini-invasives, opération qui renforcera son portefeuille de thérapies guidées par l'image. La transaction, soumise aux conditions usuelles, devrait être finalisée au cours de ce troisième trimestre. Philips versera un paiement initial de 275 millions de dollars et des paiements différés pour lesquels il devrait reconnaitre une provision de 85 millions de dollars.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam +0.31% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +8.28%