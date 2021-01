Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : accord pour l'achat de Capsule Technologies Cercle Finance • 19/01/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour acquérir Capsule Technologies, un fournisseur leader de technologies d'intégration de dispositifs médicaux et de données pour les hôpitaux et les organisations de soins de santé . La plate-forme de Capsule permet de connecter presque tous les dispositifs médicaux et DME (dossiers médicaux électroniques) existants dans les hôpitaux et de capturer des données cliniques en continu pour les transformer en informations exploitables. En 2020, Capsule a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions USD avec une croissance de ses ventes à deux chiffres. Philips acquerra Capsule pour une contrepartie en espèces de 635 millions USD (environ 530 millions EUR). La transaction devrait être finalisée au premier trimestre de 2021, annonce Philips.

Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +2.06% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +10.27%