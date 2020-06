Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips : a reçu le statut d'utilisation d'urgence de la FDA Cercle Finance • 02/06/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration aux Etats Unis (FDA) a accordé le statut d'utilisation d'urgence des nouveaux systèmes de surveillance des patients en soins actifs de Philips pour les hôpitaux pendant l'urgence sanitaire du Covid-19. Cet équipement prend en charge les protocoles de contrôle des infections et fournit à distance des informations essentielles pour la prise en charge des patients hospitalisés pour le coronavirus. Les moniteurs IntelliVue MX750 / MX850 et les écrans actifs IntelliVue AD75 / AD85 de Philips ont reçu le marquage CE en 2019 et sont déjà utilisés dans les hôpitaux à travers l'Europe.

Valeurs associées ROY.PHILIPS Euronext Amsterdam -0.39% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -3.61%