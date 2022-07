Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: -11%, bascule sous les 20E, puis 19,3E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 16:44









(CercleFinance.com) - Plombé par ses trimestriels, Philips ouvre un gros 'gap' de rupture sous 21,3E et avec une chute de -11%, bascule sous les 20E, puis 19,3E: le titre retrace son plancher annuel des 19,55E des 16 et 23 juin.

En cas d'enfoncement, la règle du balancier induit un objectif de 17,2E.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam -8.00% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris +2.10%