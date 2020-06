Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philippines-Exécutions liées au narcotrafic en "quasi-impunité"-Onu Reuters • 04/06/2020 à 06:29









GENEVE, 4 juin (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes pourraient avoir été tuées aux Philippines depuis mi-2016 dans le cadre de la "guerre anti-drogue", sur fond de "quasi impunité" pour la police et d'incitation à la violence de la part de hauts représentants, ont déclaré jeudi les Nations unies. La répression du narcotrafic, lancée par le président Rodrigo Duterte après son arrivée au pouvoir en 2016 en promettant d'éradiquer la criminalité, a été marquée par des consignes policières et une rhétorique de hauts représentants qui pourraient avoir été interprétées comme des "permissions de tuer", selon le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH). Dans un rapport, l'organe onusien accuse la police philippine de systématiquement contraindre les suspects à faire des aveux ou à risquer la mort. Il souligne que la police locale n'a pas besoin de mandat pour mener des perquisitions ou des arrestations. La police assure agir dans le respect de la loi et clame que les morts interviennent lors de fusillades avec des trafiquants refusant d'être arrêtés. (Stephanie Nebehay; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.