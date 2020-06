Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philippines-Duterte menace à nouveau de tuer les trafiquants de drogue Reuters • 05/06/2020 à 06:48









MANILLE, 5 juin (Reuters) - Le président philippin Rodrigo Duterte a renouvelé vendredi ses menaces de tuer les trafiquants de drogue après que la police a saisi 756 kg de métamphétamines. La saisie, d'une valeur marchande que la police estime à 5,1 milliards de peso philippins (environ 90 millions d'euros), est l'une des plus importantes depuis que Duterte a fait de la guerre contre la drogue le fer de lance de sa présidence en 2016. "Si vous détruisez mon pays et distribuez l'équivalent de 5,1 milliards de pesos en shabu, je vous tuerai", a déclaré Rodrigo Duterte dans une allocution enregistrée, en faisant référence à la drogue. Jeudi, un rapport des Nations unies estimait que des dizaines de milliers de personnes pourraient avoir été tuées dans le cadre de la "guerre anti-drogue". (version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.