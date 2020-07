Philippe Brassac succèdera à Frédéric Oudéa à la tête de la Fédération bancaire française

(AOF) - Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A., devient, à compter du 1er septembre 2020, pour un an, président de la Fédération bancaire française (FBF). Il succède ainsi à Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale. Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur Général de BNP Paribas, devient vice-président de la FBF et Nicolas Théry, président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel reste trésorier.

Sont également membres du comité exécutif : Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE, Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale et Rémy Weber, président du directoire de La Banque Postale, au titre de représentant de l'Association Française des Banques.

La FBF, créée en 2001, représente les 340 banques françaises et étrangères qui exercent leur activité en France. Elle dispose d'un bureau à Bruxelles. Elle intervient sur toutes les questions règlementaires bancaires et financières aux niveaux français, européen et international, ainsi que sur tous les sujets relatifs à la place de la banque dans l'économie et la société.