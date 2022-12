Philippe Brassac (Crédit Agricole) nouveau président de la FBF

Le directeur général de Crédit Agricole SA Philippe Brassac a pris la suite de l'ex patron de BPCE Laurent Mignon à la tête de la Fédération bancaire française (FBF), a annoncé cette dernière lundi.

M. Brassac "a succédé à Laurent Mignon à la présidence de la Fédération bancaire française (FBF) depuis le 3 décembre 2022", précise la fédération dans un communiqué.

Ses instances planchaient sur le remplacement de Laurent Mignon, entré en fonction le 1er septembre, depuis l'annonce surprise de son départ de la présidence du directoire de BPCE deux semaines plus tard.

M. Mignon, désormais président de la société d'investissement Wendel, a par ailleurs laissé sa place à Nicolas Namias à la tête du groupe BPCE, rassemblant notamment les réseaux Caisse d'Epargne, Banque populaire mais aussi la banque de financement et d'investissement Natixis.

Lobby bancaire français, la FBF regroupe 334 entreprises bancaires adhérentes dont 115 banques étrangères, selon son site internet.

Dirigée par Maya Atig, elle a pour mission "de promouvoir l'activité bancaire et financière en France, en Europe et à l'international".

Philippe Brassac a déjà été président de la FBF à deux reprises, sur la période 2016- 2017 et 2020-2021. Son mandat actuel court jusqu'à la fin du mois d'août 2023.

Il sera secondé par le directeur général de la Société Générale Frédéric Oudéa, vice-président, et le président du directoire de La Banque Postale Philippe Heim, trésorier.

Et retrouvera au sein du comité exécutif outre Nicolas Namias, Jean-Laurent Bonnafé et Nicolas Théry, respectivement patrons des groupes BNP Paribas et Crédit Mutuel.

