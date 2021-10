Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : une structure pour les activités 'sans fumée' information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) annonce aujourd'hui la création d'une structure de gestion de ses activités de combustibles et cigarettes 'sans fumée', afin d'accélérer l'émergence d'un avenir sans fumée. Stefano Volpetti, actuellement responsable de la consommation (Chief Consumer Officer) de PMI, a été nommé Président des Smoke-Free Products Category & Chief Consumer Officer. Par ailleurs, Werner Barth, actuellement Senior Vice President Commercial de PMI, a été nommé President Combustibles Category & Global Combustibles Marketing.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE -0.38%