Philip Morris : un bénéfice trimestriel meilleur que prévu

(AOF) - Philip Morris, vendeur américain de cigarettes et de tabac chauffé, est en hausse de 0,5% en avant-Bourse après avoir publié des bénéfices supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Le groupe, qui a été soutenu par un ralentissement des coûts du tabac et de la main-d'oeuvre, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,60 dollar par action diluée au deuxième trimestre, contre 1,48 dollar un an plus tôt. Le BPA ajusté visé par les analystes était de 1,48 dollar.

En revanche, le bénéfice d'exploitation pour les six mois se terminant le 30 juin s'est établi 5,30 milliards de dollars, contre 6,35 milliards de dollars il y a un an.

Le chiffre d'affaires net de la société de cigarettes et de tabac est ressorti à 16,99 milliards de dollars, contre 15,58 milliards de dollars précédemment.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, la firme américaine a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le BPA dilué ajusté se situe dans une fourchette de 6,46 à 6,55 dollars, contre 5,98 dollars en 2022

