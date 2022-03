Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris: suspension des investissements en Russie information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - Philip Morris International annonce la suspension de ses investissements prévus dans la Fédération de Russie, y compris tous les lancements de nouveaux produits et les investissements commerciaux, d'innovation et de fabrication.



Le groupe de tabac a également activé des plans pour réduire ses opérations de fabrication en Russie dans un contexte de perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et de l'évolution de l'environnement réglementaire.



PMI ajoute avoir livré des cargaisons de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité, en partenariat avec des ONG dans plusieurs pays. Il continuera à payer les salaires de tous ses employés ukrainiens et russes pendant cette période.





Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +1.84%