Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) avance de plus de 1% en début de séance à Wall Street, soutenu par UBS qui relève sa recommandation sur le titre du groupe de tabac de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 106 à 116 dollars.



'Suite à ses résultats de l'exercice 2022 et à la conférence CAGNY, nous devenons plus positifs sur PMI, la pression au cours des six premiers mois établissant une solide trajectoire de croissance à partir du second semestre 2023', affirme le broker.





Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +1.13%