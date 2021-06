Philip Morris : s'inquiète de l'essor des contrefaçons

(CercleFinance.com) - Philip Morris International appelle les représentants publics et privés à lutter conjointement contre le commerce illicite de cigarettes alors qu'un nouveau rapport produit par KPMG a été publié sur la consommation et les flux de cigarettes illicites dans 30 pays européens — les 27 de l'UE plus le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse.

L'étude révèle que la part des cigarettes illicites a augmenté d'un demi-point pour atteindre 7,8% de la consommation totale en 2020, atteignant 34,2 milliards de cigarettes consommées dans les 27 États membres de l'UE (UE27). La perte fiscale pour les gouvernements de l'UE27 s'élève désormais à environ 8,5 milliards d'euros.

' Il est crucial de protéger les consommateurs contre les contrefaçons et que les forces de l'ordre, les gouvernements et les propriétaires de marques comme nous-mêmes dans le secteur privé s'unissent pour lutter et éradiquer le commerce illicite en Europe et au-delà ', a déclaré Alvise Giustiniani, vice-président en charge de la prévention du commerce illicite chez PMI.