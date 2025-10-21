Philip Morris revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices en raison de la forte demande de substituts du tabac

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les substituts du tabac tout au long de l'article et sur le bénéfice du troisième trimestre dans le dernier paragraphe)

Philip Morris International PM.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, mardi, bénéficiant d'une forte demande pour ses produits de substitution au tabac, notamment le sachet de nicotine Zyn et le produit inhalable IQOS.

Les actions de la plus grande société de tabac au monde en termes de capitalisation boursière étaient en hausse de 4 % dans les échanges de pré-marché.

La société compte sur ses nouveaux produits, tels que Zyn, pour compenser le déclin à long terme des marques de cigarettes Marlboro, Chesterfield et autres.

"Notre portefeuille mondial de produits antitabac dépasse largement celui de l'industrie, ce qui se traduit par des volumes totaux positifs, une forte croissance du chiffre d'affaires et une augmentation impressionnante des marges", a déclaré Jacek Olczak, directeur général de l'entreprise.

Les réglementations de plus en plus strictes et les préoccupations en matière de santé éloignant les consommateurs du tabac, les fabricants de cigarettes investissent massivement dans le développement de produits tels que les sachets et les vapes afin de remplacer les revenus et les profits perdus.

Bien que Zyn de PMI soit devenu le premier label de sachets aux États-Unis, ses performances commerciales au cours des derniers trimestres ont été décevantes, en raison de la forte concurrence de ses rivaux, des défis économiques et de la pression exercée par les militants qui affirment que les nouveaux produits des fabricants de tabac posent des risques pour la santé.

PMI a récemment réglementé le prix de Zyn, ce qui a permis à ses ventes de s'accélérer au cours du trimestre.

"Bien que cela ait eu un impact sur la croissance du chiffre d'affaires net et du résultat d'exploitation de la région Amériques au troisième trimestre, nous prévoyons que le Zyn américain restera le meilleur de sa catégorie en termes de rentabilité pour le groupe, ce qui renforce les perspectives attrayantes de la catégorie", a déclaré PMI.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 7,46 à 7,56 dollars par action, contre une prévision précédente de 7,43 à 7,56 dollars.

Les analystes s'attendent à ce que PMI enregistre un bénéfice ajusté de 7,53 dollars par action pour l'année.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,24 dollars par action au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,09 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.