Philip Morris: relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Philip Morris International indique relever ses perspectives pour l'ensemble de 2022 et tabler désormais sur un BPA ajusté entre 5,23 et 5,34 dollars, soit une croissance de 10 à 12% en excluant les effets de devises.



Le groupe de tabac prévoit maintenant une croissance pro forma ajustée des revenus nets de 6 à 8%, sur une base organique, soutenue par un volume d'expéditions unitaires de tabac chauffé pro forma de 90 à 92 milliards d'unités.



Sur son deuxième trimestre, il revendique un BPA ajusté pro forma (excluant la Russie et l'Ukraine) de 1,32 dollar, ce qui représente une croissance de 5,6% hors effets de changes, pour une croissance pro forma ajustée de 6,2% de ses revenus nets.





Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +5.32%