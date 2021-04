Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : relève ses prévisions de BPA sur 2021 Cercle Finance • 20/04/2021 à 14:07









(CercleFinance.com) - Le cigarettier Philip Morris International annonce un chiffre d'affaires net en hausse de 6,0% à 7,785 Milliards de dollars au 1er trimestre 2021. Il est en croissance de 2,9% en organique. Le résultat opérationnel est en hausse de 23,5% (16,8 %, hors devises) et le résultat opérationnel ajusté progresse de 18,5% en organique. La marge opérationnelle ajustée ressort à 46,0%, en hausse de 5,9 points en organique. Le groupe affiche un BPA dilué de 1,55 $ pour le premier trimestre 2021, contre 1,17 $ en 2020, reflétant une croissance ajustée du BPA dilué de 21,5 % sur une base organique. Le groupe révise ses prévisions de BPA dilué pour l'ensemble de l'exercice 2021 avec une fourchette de 5,93 $ à 6,03 $, ce qui représente une hausse prévue d'environ 15 % à 17 % par rapport au BPA dilué de 5,16 $ en 2020. La fourchette de prévision indiquée le 10 février 2021 était de 5,90 $ à 6,00 $.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE 0.00%