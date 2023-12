Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philip Morris: prochains changements à la direction information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) a annoncé aujourd'hui des changements au sein de sa haute direction dans le but d'accélérer davantage sa transition rapide vers une entreprise 'largement exempte de tabac'.



Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, le Dr Moira Gilchrist sera promue au poste de directrice de la communication et rejoindra l'équipe de direction supérieure de PMI.



Moira Gilchrist a eu une carrière distinguée chez PMI depuis son entrée dans la fonction R&D de l'organisation en 2006, occupant récemment le poste de vice-présidente, Communications stratégiques et scientifiques.



Par ailleurs, toujours à compter du 1er janvier 2024, Marian Salzman, actuellement vice-présidente principale en charge des Communications mondiales, assumera le poste de vice-présidente principale et directrice des affaires citoyennes (Chief Corporate Citizenship Office).





