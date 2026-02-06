Philip Morris prévoit une croissance de ses bénéfices en 2026, mais la pression de la concurrence s'intensifie

Les prévisions de bénéfices de PMI 2026 dépassent les estimations des analystes

Zyn, la marque de sachets de nicotine, a progressé de 19 % au quatrième trimestre malgré la concurrence

Les investisseurs craignent que les marques concurrentes ne menacent la rentabilité de Zyn

Les actions chutent de près de 3 % dans les échanges de pré-marché

(Ajout de détails tout au long de l'article; mise à jour des actions; citation du directeur général dans les paragraphes 7-8; commentaire de l'analyste dans les paragraphes 9-10) par Angela Christy M et Emma Rumney

Philip Morris International PM.N a prévu un bénéfice 2026 plus élevé que prévu vendredi, même si la principale marque de sachets de nicotine, Zyn, lutte contre les concurrents qui grignotent ses parts de marché. Le plus grand fabricant de tabac au monde en termes de capitalisation boursière, qui vend Marlboro en dehors des États-Unis, a déclaré qu'il s'attendait à une croissance du bénéfice ajusté par action de 11,1 % à 13,1 % cette année, dépassant ainsi les estimations des analystes.

Toutefois, les actions de la société ont chuté de 2,9 % dans les échanges de pré-marché. Les investisseurs de PMI ont été ébranlés par la menace croissante de rivaux tels que British American Tobacco BATS.L , qui a pris une plus grande part de la croissance de la catégorie, soulevant des inquiétudes quant à l'élan de Zyn.

La société a déclaré que les volumes américains du sachet de nicotine ont augmenté de 19 % au quatrième trimestre, "soutenus par un large éventail d'activités commerciales".

Des initiatives similaires au troisième trimestre, notamment une importante promotion ponctuelle d'un coût de 100 millions de dollars, ont affecté les actions de PMI ( ), les investisseurs craignant que PMI ne doive faire des compromis sur la rentabilité de Zyn pour protéger sa part de marché .

La société a déclaré qu'elle prévoyait jusqu'à 1,6 milliard de dollars d'investissements pour soutenir la croissance de ses nouveaux produits tels que Zyn et le dispositif de tabac chauffé IQOS, également confronté à des pressions concurrentielles, sur lequel elle mise pour remplacer les revenus perdus des cigarettes à mesure que les taux de tabagisme diminuent sur certains marchés.

Le directeur général de PMI, Jacek Olczak, a déclaré que la société avait connu une année "remarquable" qui lui avait permis d'atteindre ses objectifs pour la période 2024-2026 en avance sur le calendrier prévu, ce qui la mettait en bonne voie pour surperformer cette année. PMI a renouvelé ses objectifs pour la période 2026-2028.

"Cela démontre une fois de plus notre capacité à créer une valeur durable pour nos actionnaires", a-t-il déclaré.

Cependant, les résultats de PMI étaient mitigés, a déclaré Callum Elliot, analyste chez Bernstein, dans une note, avec des revenus légèrement inférieurs aux prévisions au quatrième trimestre et, surtout, l'absence d'indications sur la croissance de Zyn aux États-Unis.

Cela "sera probablement perçu comme un élément négatif, alimentant les craintes d'une perte continue de parts de marché", a-t-il déclaré.

Philip Morris prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année de 8,38 à 8,53 dollars pour 2026, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes de 8,33 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,7 $ par action pour le quatrième trimestre, en ligne avec les estimations des analystes.