Philip Morris: offre d'environ 16 Mds$ sur Swedish Match

(CercleFinance.com) - Philip Morris Holland Holdings, une société affiliée de Philip Morris International, annonce une offre recommandée en espèces de 106 SEK par action aux actionnaires de Swedish Match.



Les actionnaires de Swedish Match se voient offrir 106 SEK en espèces par action Swedish Match. La valeur totale de l'offre s'élève à environ 161,2 milliards de SEK, ce qui correspond à environ 16,0 milliards USD.



Le prix offert pour les actions représente une prime de 39,4% par rapport au cours de clôture de l'action de 76,06 SEK le 9 mai 2022 et de 39,7% par rapport au prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume de 75,86 SEK au cours des 30 derniers jours de bourse terminés le 9 mai 2022.



Le conseil d'administration de Swedish Match recommande aux actionnaires de Swedish Match d'accepter l'Offre.





