Philip Morris: objectifs encore rehaussés pour 2024

(CercleFinance.com) - Philip Morris International indique rehausser à nouveau ses objectifs pour 2024, anticipant désormais un BPA ajusté à taux de changes constants entre 6,67 et 6,79 dollars, en augmentation de 11 à 13% par rapport à 2023 (et non plus entre 6,55 et 6,67 dollars).



Le cigarettier de Stamford (Connecticut) publie un BPA ajusté de 1,59 dollar pour son deuxième trimestre 2024, en croissance hors effets de changes de 10,6%, pour des revenus de 9,5 milliards de dollars, en hausse organique de 9,6%.



'L'excellente dynamique de nos activités sans fumée s'est poursuivie', souligne le CEO Jacek Olczak, la part de ses activités dans le chiffre d'affaires total s'étant ainsi améliorée de 2,7 points à 38,1% avec 36,5 millions d'utilisateurs adultes estimés.





