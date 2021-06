Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : nouveau programme de rachats d'actions Cercle Finance • 11/06/2021 à 16:18









(CercleFinance.com) - Philip Morris International annonce que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à sept milliards de dollars, avec une cible de dépenses de 5-7 milliards sur une période de trois ans, à partir de ses prochains trimestriels. 'Depuis notre scission en mars 2008, nous avons redistribué, sur une base cumulée, environ 115 milliards de dollars à nos actionnaires sous formes de dividendes et de rachats d'actions', souligne le directeur général du cigarettier, Jacek Olczak.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +1.19%