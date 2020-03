Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : nouveau directeur financier début mai Cercle Finance • 02/03/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) annonce la nomination d'Emmanuel Babeau comme directeur financier (CFO), à partir du 1er mai, en remplacement de Martin King qui doit prendre les fonctions nouvellement créées de directeur général (CEO) de PMI America. Emmanuel Babeau est pour l'heure directeur général délégué en charge des finances et des affaires juridiques de Schneider Electric. Avant de rejoindre ce dernier où il travaille depuis 15 ans, il a passé 15 ans chez Pernod Ricard, dont six comme directeur financier. Placé sous l'autorité directe du directeur général André Calantzopoulos, Martin King coordonnera à la fois les services internationaux basés aux Etats-Unis et l'ensemble de la représentation américaine, dont les relations de PMI avec Altria.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE -0.35%