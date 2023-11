Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris: nouveau directeur de la communication aux USA information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) annonce la nomination de Travis Parman au poste de vice-président, directeur de la communication États-Unis.



Travis Parman dirigera la communication pour les activités de PMI aux États-Unis alors que l'entreprise progresse vers son objectif de proposer un avenir sans tabac.



'Nous sommes en mission pour remplacer les cigarettes dès que possible par des alternatives sans fumée basées sur la science qui sont un meilleur choix que la poursuite de l'utilisation de cigarettes', a déclaré Stacey Kennedy, présidente de la région des Amériques et directrice des activités américaines de PMI.



'Avec sa passion pour le changement positif et son expérience approfondie de la communication aux États-Unis et à l'international, Travis sera un ajout précieux à notre équipe de direction', a-t-elle ajouté.



Travis Parman rejoint PMI en provenance d'AppHarvest, une entreprise alimentaire durable axée sur la technologie basée dans le Kentucky, où il a occupé le poste de directeur de la communication en chef depuis 2020.





Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +0.17%