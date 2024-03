Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philip Morris:nomme le futur chargé des Affaires extérieures information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - Philip Morris International annonce la nomination de Christos Harpantidis au poste de vice-président principal en charge des Affaires extérieures, à compter du 1er mai 2024.



Depuis qu'il a rejoint PMI en 2003, Christos Harpantidis a occupé plusieurs postes, notamment celui de définition de la stratégie de commercialisation des produits sans fumée à Lausanne (Suisse), et celui de président et directeur général de Papastratos en Grèce.



Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président de la zone Europe du Sud-Est.



Avant de rejoindre l'entreprise, Christos Harpantidis avait notamment travaillé chez Coca-Cola Hellenic.







Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE 0.00%