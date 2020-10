Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : net recul des volumes de vente de cigarettes Cercle Finance • 20/10/2020 à 14:23









(CercleFinance.com) - Les résultats du 3e trimestre de Philip Morris International sont marqués par la baisse du CA net de 2,6% - soit un recul de 1,5% en organique. Globalement, les volumes d'expédition reculent de 7,6%, avec une baisse de volume des expéditions de cigarettes de 9,8% et une augmentation du volume d'expédition de tabac chauffé de 18,7% à 19,0 milliards d'unités. Sur le trimestre, le BPA dilué ajusté se chiffre à 1,42 dollar, en recul de 0,7%. Pour l'année 2020, le groupe prévoit une baisse du volume total de l'industrie internationale - à l'exclusion de la Chine et des États-Unis - d'environ 7% à 8%. Philip Morris estime toutefois que que les volumes d'expédition d'unités de tabac chauffé sur une année complète sont sur la bonne voie pour atteindre l'objectif 2021 de 90 à 100 milliards d'unités.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE 0.00%