Philip Morris: légère augmentation du dividende

(CercleFinance.com) - Le groupe de tabac Philip Morris International annonce que son conseil d'administration a décidé d'augmenter son dividende trimestriel régulier de 2,4%, pour le fixer à un taux annualisé de 5,20 dollars par action.



Le nouveau dividende trimestriel de 1,30 dollar par action, contre 1,27 dollar précédemment, sera payable le 12 octobre aux actionnaires inscrits en date du 27 septembre, la date ex-dividende étant le 26 septembre.





Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE -0.12%