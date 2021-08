Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris : lance IQOS ILUMA au Japon information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 12:57









(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) a annoncé aujourd'hui le lancement d'IQOS ILUMA au Japon, nouveau produit de sa gamme de systèmes de chauffage de tabac par induction. ' Notre objectif est de créer un monde où les cigarettes seront remplacées par des alternatives sans fumée qui sont un meilleur choix que de continuer à fumer ', assure Jacek Olczak, directeur général de PMI. 'Le lancement d'IQOS ILUMA, notre appareil le plus innovant à ce jour, offre aux fumeurs adultes un meilleur choix et représente un bond en avant important dans nos efforts pour accélérer l'arrêt du tabagisme', poursuit-il. Le fabricant annonce que sa 'technologie révolutionnaire' de chauffage par induction permet de chauffer le tabac de l'intérieur, sans le brûler et que 'les niveaux de produits chimiques nocifs sont 95 % inférieurs à ceux des cigarettes'.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE +0.62%