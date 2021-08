Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philip Morris International : surenchère sur Vectura information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Le géant américain du tabac Philip Morris International a annoncé lundi avoir relevé son offre sur Vectura, un spécialiste britannique des solutions d'administration de médicaments par inhalation, pour lequel il offre un prix de 165 pence par action. Cette offre en cash, qui valorise la société à un peu plus d'un milliard de livres sterling (soit environ 1,2 milliard d'euros), est supérieure de 10 cents à celle de 155 pence par titre dévoilée vendredi dernier par le groupe d'investissement américain Carlyle. Philip Morris International - qui détient notamment la marque Marlboro -cherche actuellement à se transformer en remplaçant ses traditionnelles cigarettes par des produits dits 'sans fumée'. Le groupe - qui fabrique des appareils électroniques ainsi que d'autres produits contenant de la nicotine - explique vouloir faire de Vectura le pilier de son activité de traitement inhalés. Dans un communiqué, Vectura a annoncé lundi qu'il allait étudier les deux offres avant d'émettre prochainement une recommandation destinée à ses actionnaires. En attendant, son action se traite au-dessus de la surenchère de Philip Morris, puisque le titre se négocie actuellement à 173 pence, en hausse de plus de 5%.

Valeurs associées PHILIP MRRS INT Euronext Paris 0.00% PHILIP MRRS INT NYSE -0.29%