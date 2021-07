PHILIP MORRIS INTERNATIONAL se diversifie dans les médicaments inhalés

(AOF) - Philip Morris International a signé un accord en vue de racheter le groupe pharmaceutique britannique Vectura Group, spécialisé dans les médicaments inhalés, pour 899,2 millions de livres (1,24 milliard de dollars) en espèces, renforçant ainsi sa volonté de s'étendre au-delà du tabac et de la nicotine. Philip Morris International, qui vend la marque Marlboro en dehors des États-Unis, a déclaré que Vectura serait l'épine dorsale de ses activités dans le domaine des médicaments à inhaler.

L'offensive du cigarettier l'emporte sur une offre antérieure de Carlyle Group, pour Vectura, qui avait été recommandée par le conseil d'administration de la société britannique en mai. L'offre de Philip Morris valorise Vectura à 150 pence par action, soit 10% de plus que l'offre de Carlyle.

Carlyle a réagi à Philip Morris International en déclarant étudier ses options et a encouragé les actionnaires de Vectura à ne pas agir.

L'offre de Philip Morris valorise Vectura à 1,05 milliard de livres sterling, soit 169 pence par action, y compris un dividende de 19 pence par action versé par la société britannique en juin.

