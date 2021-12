Philip Morris International pénalisé par les changes

(AOF) - Philip Morris International a dévoilé des prévisions inférieures aux attentes en raison d'impact des changes. Le fabricant de cigarettes table sur un bénéfice par action compris entre 5,74 et 5,79 dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est attendu entre 5,98 et 6,03 dollars. Les analystes tablent sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 6,08 dollars.

